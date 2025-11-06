Έρευνα: To ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος
Έρευνα: To ισχυρότερο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του ελληνικού τουριστικού προϊόντος
Υπεροχή της Ελλάδας ως προς την εμπειρία επίσκεψης.
Η Ελλάδα τόσο συνολικά όσο και η Αθήνα, αλλά και η κάθε Περιφέρεια της χώρας ξεχωριστά διατήρησαν την υπεροχή τους τους ως προς την εμπειρία επίσκεψης, με βαθμολογία υψηλότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο αλλά και από άμεσα ανταγωνιστικές χώρες όπως η Κροατία, Πορτογαλία, Ιταλία και Ισπανία.
Αυτό προκύπτει από σχετική έρευνα του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο παρακολούθησης της τουριστικής δραστηριότητας μέσα από διαφοροποιημένες πηγές για το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2025.
Η υψηλή ικανοποίηση των επισκεπτών από λιγότερο τουριστικά ανεπτυγμένες Περιφέρειες όπως η Δυτική Μακεδονία και η Δυτική Ελλάδα αναδεικνύει τις δυνατότητες που υπάρχουν για επέκταση της τουριστικής δραστηριότητας σε περισσότερες περιοχές της χώρας. Παράλληλα, η καταγεγραμμένη υψηλή ικανοποίηση των επισκεπτών και σε ώριμους τουριστικούς προορισμούς, όπως η Αττική, οι Κυκλάδες, η Κεντρική Μακεδονία και τα Ιόνια Νησιά, τεκμηριώνει την ικανότητα της χώρας να ανταποκρίνεται με συνέπεια και αξιοπιστία στις προσδοκίες της διεθνούς τουριστικής ζήτησης την υψηλή τουριστική περίοδο.
