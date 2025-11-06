Tate Modern, Λονδίνο: Επισκεφθήκαμε την έκθεση-ωδή στο έργο του Pablo Picasso
Η έκθεση «Theatre Picasso» εξερευνά τη σχέση του καλλιτέχνη με τις έννοιες της παράστασης, της ταυτότητας και της μεταμόρφωσης.
Ο χώρος είναι μία από τις σημαντικότερες πινακοθήκες σύγχρονης τέχνης σε παγκόσμιο επίπεδο. Εκείνος, μια καλλιτεχνική μεγαλοφυία της οποίας το δημιουργικό φάσμα δεν περιοριζόταν ούτε από νόρμες, ούτε από τα όρια του ζωγραφικού καμβά. Η αφορμή για μια σπουδαία έκθεση, διπλή: από τη μια η συμπλήρωση 25 χρόνων από τότε που το εμβληματικό πρώην εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής στη νότια όχθη του Τάμεση άνοιξε δωρεάν για το κοινό ως Tate Modern, παρουσιάζοντας εντυπωσιακές μόνιμες συλλογές Βρετανών και διεθνών καλλιτεχνών από το 1900 ως τις μέρες μας. Από την άλλη, το πέρασμα ενός αιώνα από τη δημιουργία του ριζοσπαστικού ζωγραφικού πίνακα «Οι τρεις χορεύτριες» του Πάμπλο Πικάσο, ενός από τα σημαντικότερα και πλέον διάσημα έργα που μπορεί κανείς να θαυμάσει κατά την επίσκεψή του στην Tate Modern.
