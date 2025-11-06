Tate Modern, Λονδίνο: Επισκεφθήκαμε την έκθεση-ωδή στο έργο του Pablo Picasso



Η έκθεση «Theatre Picasso» εξερευνά τη σχέση του καλλιτέχνη με τις έννοιες της παράστασης, της ταυτότητας και της μεταμόρφωσης.