Αυθεντική ζωή, παραδόσεις αιώνων και μινωικά μνημεία σε μια διαδρομή γύρω από το Ηράκλειο
Αυθεντική ζωή, παραδόσεις αιώνων και μινωικά μνημεία σε μια διαδρομή γύρω από το Ηράκλειο
Η παράδοση, η φύση και τα μινωικά μνημεία συνυπάρχουν, χαρίζοντας στον επισκέπτη μια αληθινή εικόνα της ψυχής της Κρήτης.
Τα χωριά και τα τοπία γύρω από το Ηράκλειο αποκαλύπτουν έναν τόπο ανεξερεύνητο και γεμάτο αυθεντικότητα. Εκεί η παράδοση, η φύση και τα μινωικά μνημεία συνυπάρχουν, χαρίζοντας στον επισκέπτη μια αληθινή εικόνα της ψυχής της Κρήτης.
Σε ένα road trip με αφετηρία την Κασταμονίτσα και προορισμό το φαράγγι του Αποσελέμη και το μινωικό ανάκτορο των Μαλίων, η διαδρομή γίνεται ταξίδι στον χρόνο και στο μαγευτικό κρητικό τοπίο.
Στάση στο χωριό Κασταμονίτσα
Η διαδρομή ξεκινά από την Κασταμονίτσα, ένα χωριό που κρατά ζωντανή την παράδοση της κρητικής υπαίθρου. Χτισμένο αμφιθεατρικά με θέα στην πεδιάδα, ο οικισμός αποπνέει μοναδική αυθεντικότητα. Στενά δρομάκια, πετρόχτιστα σπίτια και παλιά καφενεία που μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή συνθέτουν μια εικόνα που μοιάζει να έχει μείνει αναλλοίωτη στον χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Σε ένα road trip με αφετηρία την Κασταμονίτσα και προορισμό το φαράγγι του Αποσελέμη και το μινωικό ανάκτορο των Μαλίων, η διαδρομή γίνεται ταξίδι στον χρόνο και στο μαγευτικό κρητικό τοπίο.
Στάση στο χωριό Κασταμονίτσα
Η διαδρομή ξεκινά από την Κασταμονίτσα, ένα χωριό που κρατά ζωντανή την παράδοση της κρητικής υπαίθρου. Χτισμένο αμφιθεατρικά με θέα στην πεδιάδα, ο οικισμός αποπνέει μοναδική αυθεντικότητα. Στενά δρομάκια, πετρόχτιστα σπίτια και παλιά καφενεία που μεταφέρουν σε μια άλλη εποχή συνθέτουν μια εικόνα που μοιάζει να έχει μείνει αναλλοίωτη στον χρόνο.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα