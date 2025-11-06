Ένας ιδανικός προορισμός για αγορές και διασκέδαση στην Ήπειρο
Ένας ιδανικός προορισμός για αγορές και διασκέδαση στην Ήπειρο
Ένα πάρκο που προσφέρει επιλογές για όλη την οικογένεια.
Το πρώην Paralimnio «ξανασυστήνεται» ως The Lake Center και μεταμορφώνεται σε ένα Εμπορικό Πάρκο για τα καθημερινά και τα απαραίτητα όπου οι επισκέπτες από τα Ιωάννινα και όλη την Ήπειρο, αλλά και τις γειτονικές περιοχές και χώρες, μπορούν να απολαύσουν shopping, φαγητό και σινεμά.
Το πιο σημαντικό εμπορικό πάρκο στην Ήπειρο άνοιξε και πάλι τις πόρτες του, προσφέροντας μια ανανεωμένη εμπειρία αγορών και ψυχαγωγίας, με σύγχρονα πολυεθνικά brands και μοντέρνα καταστήματα
Το εμπορικό πάρκο, με νέα επωνυμία και λογότυπο, λειτουργεί με ανακαινισμένους χώρους και υποδέχεται συνεχώς γνωστά και διεθνή brands. Οι νέες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να εγκαθίστανται σταδιακά στα 10.000 τ.μ. στεγασμένων χώρων του και στόχος είναι ως το τέλος του 2026 να λειτουργεί το πάρκο με την πλήρη ανάπτυξη της νέας δυναμικότητας και ταυτότητάς του.
