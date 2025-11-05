World Travel Market 2025: Οι καλύτερες πόλεις στον κόσμο για το 2026 -Η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη
World Travel Market 2025: Οι καλύτερες πόλεις στον κόσμο για το 2026 -Η θέση της Ελλάδας στην κατάταξη
Ποια πόλη κατέκτησε την πρώτη θέση στην έρευνα για τις πιο ζωντανές και ελκυστικές πόλεις του πλανήτη.
Στην κορυφαία έκθεση τουρισμού World Travel Market, η οποία πραγματοποιείται αυτές τις ημέρες στο Λονδίνο, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της έρευνας World’s Best Cities, δηλαδή οι καλύτερες πόλεις στον κόσμο για το 2026, που πραγματοποίησε η Resonance, εταιρεία στρατηγικής και συμβουλευτικής με ειδίκευση στο place branding και την ανάλυση προορισμών και πόλεων, σε συνεργασία με την Ipsos.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, το Λονδίνο αναδεικνύεται ως η καλύτερη πόλη παγκοσμίως για 11η συνεχόμενη χρονιά, ενώ η Αθήνα βρίσκεται στην 74η θέση ανάμεσα σε 100 πόλεις.
Τα κριτήρια και η πρώτη δεκάδα
Ειδικότερα, η έρευνα αξιολογεί τις πόλεις με βάση τρεις βασικούς πυλώνες: την ποιότητα ζωής, όπως πρόσβαση σε πράσινους χώρους, δημόσιες συγκοινωνίες και καθαρός αέρας, την ελκυστικότητα για τους κατοίκους και τους επισκέπτες όπως πολιτισμός, νυχτερινή ζωή, διαδικτυακή απήχηση και την οικονομική ευρωστία, δηλαδή οικονομική δυναμική, μορφωτικό επίπεδο και αεροπορική συνδεσιμότητα. Το Λονδίνο κατέλαβε την 1η θέση στην ευρωστία, τη 2η θέση στην ελκυστικότητα και την 3η στην ποιότητα ζωής.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα