World Travel Market London 2025: Ποιο είναι προφίλ του «συνειδητού ταξιδιώτη»

Στο επίκεντρο οι νέες τάσεις κινητικότητας και η τεχνολογική μετάβαση.

Η καρδιά του παγκόσμιου τουριστικού τομέα χτυπά από σήμερα στο Λονδίνο, καθώς η World Travel Market ανοίγει τις πύλες της στο ExCeL London και υποδέχεται έως τις 6 Νοεμβρίου την κορυφή της διεθνούς τουριστικής ηγεσίας. Η διοργάνωση-ορόσημο επιστρέφει ως στρατηγικό κέντρο αποφάσεων και συνεργασιών, εκεί όπου διαμορφώνονται πολιτικές, κλείνονται συμφωνίες και χαρτογραφείται το μέλλον του παγκόσμιου ταξιδιού.

Ποιο είναι το προφίλ του «συνειδητού ταξιδιώτη»

Με αφορμή την έναρξη της έκθεσης, παρουσιάστηκε η διεθνής μελέτη της Holafly για τις ψηφιακές κάρτες κινητής τηλεφωνίας και τη σύγχρονη ταξιδιωτική συμπεριφορά, η οποία καταγράφει την άνοδο ενός νέου προφίλ επισκέπτη: Του «συνειδητού ταξιδιώτη».

