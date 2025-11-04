Ένα διαμέρισμα προς πώληση στο Κολωνάκι
Ένα διαμέρισμα προς πώληση στο Κολωνάκι
Επενδυτική ευκαιρία για όσους αναζητούν κατοικία στο κέντρο της Αθήνας.
Το Κολωνάκι αποτελεί αδιαμφισβήτητα μία από τις πιο διαχρονικά περιζήτητες συνοικίες της Αθήνας. Σε απόσταση λίγων λεπτών βρίσκονται μερικά από τα σημαντικότερα πολιτιστικά σημεία αναφοράς της πόλης: το Μέγαρο Μουσικής, το Μουσείο Μπενάκη, το Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το Βυζαντινό Μουσείο. Η εγγύτητα στην Πλατεία Συντάγματος, την Πλάκα και την Ακρόπολη ενισχύει ακόμη περισσότερο τη μοναδικότητα της τοποθεσίας. Στον εμπορικό του ιστό συναντά κανείς οίκους υψηλής ραπτικής, επιλεγμένες boutique, μοντέρνα café και καλαίσθητους χώρους διασκέδασης. Η πρόσβαση είναι εξαιρετική, τόσο με μετρό, τραμ και λεωφορεία όσο και προς το αεροδρόμιο, με χρόνο διαδρομής που κυμαίνεται μεταξύ 50 λεπτών και μίας ώρας.
