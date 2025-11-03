Αποστολή στο Πωγώνι: Η κυρία Άννα μας φτιάχνει το Τσουμπέκι, την ηπειρώτικη «μπάρα ενέργειας» - Βήμα-βήμα η συνταγή

Το Τσουμπέκι είναι μούστος, καρύδια και χρόνος. Είναι η ίδια η ουσία της Ηπείρου, αποσταγμένη σε μια γλυκιά, σκληροτράχηλη μπουκιά.