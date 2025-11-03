Αποστολή στο Πωγώνι: Η κυρία Άννα μας φτιάχνει το Τσουμπέκι, την ηπειρώτικη «μπάρα ενέργειας» - Βήμα-βήμα η συνταγή
Το Τσουμπέκι είναι μούστος, καρύδια και χρόνος. Είναι η ίδια η ουσία της Ηπείρου, αποσταγμένη σε μια γλυκιά, σκληροτράχηλη μπουκιά.
Αργήσαμε στο ραντεβού. Ο δρόμος για το χωριό είναι γεμάτος στροφές, ο καιρός ασταθής. Τη μια βρέχει ψιλή, ψυχρή βροχή, την άλλη ο ήλιος «σκίζει» τα σύννεφα. Στα 793 μέτρα υψόμετρο, το Δολό με τους λιγοστούς μόνιμους κατοίκους του είναι ένας τόπος όπου ο χρόνος κυλά διαφορετικά. Η κυρία Άννα μάς περιμένει στην πόρτα. Δεν σχολιάζει την καθυστέρησή μας. Ούτε καν την δείχνει στο πρόσωπό της. Κι εδώ είναι το πρώτο μάθημα της ημέρας: εδώ πάνω, τα όσα λεπτά αργοπορίας, δεν σημαίνουν τίποτα όταν το γλυκό που θα φτιάξουμε χρειάζεται πέντε μέρες για να στεγνώσει.
Κουζίνα γεμάτη φθινοπωρινά αρώματα
Μόλις μπαίνεις μέσα, σε χτυπάει η μυρωδιά. Πυκνή, γλυκιά, με νότες καραμέλας και γης. Στην κατσαρόλα, ο μούστος βράζει ήδη. Η κυρία Άννα τον έχει βάλει από νωρίς να πήξει. «Το πανηγύρι αρχίζει», όπως λένε στα χωριά για το βράσιμο του μούστου. Βγάζει από την κατσαρόλα ένα κλωνάρι αρμπαρόριζα. «Για το άρωμα», εξηγεί. Σε άλλα μέρη βάζουν βασιλικό, αλλά εδώ προτιμούν την αρμπαρόριζα, καθώς «κόβει» τη λιγωτική γλύκα από το πετιμέζι. Ας σταματήσουμε όμως εδώ για να απαντήσουμε στο βασικό: Τι είναι το Τσουμπέκι;
