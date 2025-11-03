Ταξίδι ζωής στην Κόστα Ρίκα: Εκεί όπου η ζωή κυλά με ρυθμό χαράς και αρμονίας
Το “Pura Vida” μάς θυμίζει πως η ζωή δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη, αρκεί να την ζεις με ηρεμία.
Γνωρίστε μια χώρα παραδεισένια, φιλική, με φυσική ομορφιά που ξεπερνά τη φαντασία και δραστηριότητες που δεν έχουν τέλος. Είναι προσηλωμένη στην αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος, γεγονός που την κάνει διεθνές παράδειγμα προς μίμηση.
H Pura Vida (αγνή ζωή) είναι το σλόγκαν αυτής της χώρας που πλησιάζει κατά πολύ την εικόνα που έχουμε για τον παράδεισο. Aνάμεσα στη Νικαράγουα και τον Παναμά, στην Κεντρική Αμερική, η Κόστα Ρίκα είναι μια γιορτή της φύσης, γεμάτη χρυσές παραλίες, πυκνές ζούγκλες γεμάτες ζωή, ποτάμια, λίμνες, αρχαία ηφαίστεια, πλούσια υποθαλάσσια ζωή και αποτελεί κορυφαίο προορισμό για τους φυσιολάτρες και τους λάτρεις της περιπέτειας. Ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της είναι ότι συγκαταλέγεται στις πρώτες χώρες του κόσμου που προώθησαν με συνέπεια τον υπεύθυνο οικοτουρισμό, και δικαίως, αφού με τη βιοποικιλότητα που διαθέτει έχει πετύχει εντυπωσιακή ενεργειακή αυτάρκεια, αξιοποιώντας σχεδόν αποκλειστικά ανανεώσιμες πηγές. Επίσης, το ένα τέταρτο της χώρας προστατεύεται με εθνικά πάρκα και καταφύγια άγριας, ή θαλάσσιας, ζωής. Ακόμη και τα πολυτελή ξενοδοχεία της χώρας λαμβάνουν υπόψη το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.
