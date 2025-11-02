Φθινόπωρο στη μυροβόλο Χίο -Ένας πλήρης ταξιδιωτικός οδηγός με εμπειρίες για όλους
Tι να κάνετε σε ένα από τα πιο ειδυλλιακά νησιά της Ελλάδας
Κάθε στιγμή του ταξιδιού στη Χίο είναι μια ανεπανάληπτη εμπειρία και σου αφήνει την αίσθηση ότι έχεις ταξιδέψει σε πολλούς και διαφορετικούς προορισμούς. Και πού δεν έχετε να πάτε: Στα Μαστιχοχώρια, στον περίφημο Ανάβατο, στη φημισμένη Νέα Μονή Χίου, στο κατοικημένο κάστρο της
πρωτεύουσας, στον ευωδιαστό Κάμπο με τις επαύλεις, στην παραλία-φαινόμενο Μαύρα Βόλια, στη Δασκαλόπετρα, στη Βολισσό και στο κάστρο της, στο σπήλαιο Άγιο Γάλας, στα μουσεία, στους παραθεριστικούς οικισμούς, σε πανέμορφες απομονωμένες παραλίες, σε βίγλες που αγναντεύουν το πέλαγος εδώ και αιώνες.
