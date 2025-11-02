Οι κορυφαίες δραστηριότητες στην περιοχή των Μετεώρων
Αναρρίχηση, αλεξίπτωτο πλαγιάς, ιππασία, biking tours και «κυνήγι μανιταριών» στην περιοχή των Μετεώρων
Οι συναρπαστικές δραστηριότητες στην κοντινή προς τα Τρίκαλα περιοχή των Μετεώρων, με βασικότερη την αναρρίχηση, είναι ο λόγος για τον οποίο έρχονται εδώ όλο τον χρόνο χιλιάδες επισκέπτες από διάφορα μέρη του κόσμου.
Το σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο των Μετεώρων είναι ένα παγκοσμίου φήμης αξιοθέατο, σπουδαίο αναρριχητικό πεδίο και Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO από το 1988. Οι πρώτοι ασκητές ήρθαν γύρω στο 1100 μ.Χ., από το Άγιο Όρος, για να μονάσουν στις σπηλιές των θεόρατων βράχων. Καλύπτουν έκταση περίπου 30 χιλιομέτρων, είναι κυρίως βοτσαλωτοί ψαμμίτες και κροκαλοπαγή που δημιουργήθηκαν 33 ως 5 εκατομμύρια χρόνια πριν. Όταν φθάνει κανείς στην κορυφή τους η θέα απογειώνει.
