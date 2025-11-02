Μια απόδραση αποτοξίνωσης στην Τιθορέα, στη σκιά του Παρνασσού
Μια απόδραση αποτοξίνωσης στην Τιθορέα, στη σκιά του Παρνασσού
Ένας χαμηλών τόνων προορισμός στη Φθιώτιδα, που αποδεικνύεται κολλάζ αναπάντεχων εκπλήξεων
Σχετικά άγνωστη για όσους αναζητούν πολυκοσμία και κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα στις πλαγιές του Παρνασσού, η Τιθορέα ή Βελίτσα -όπως ονομαζόταν το όμορφο χωριό ως το 1926- φαίνεται ότι δεν ήταν καθόλου άγνωστη στον μεγάλο περιηγητή Παυσανία, που ήδη στα μέσα του 2ου αι. μ.Χ. αναφερόταν στην αρχαία Τιθορέα στα «Φωκικά», το δέκατο οδοιπορικό βιβλίο του. Μαθαίνουμε λοιπόν ότι σε αυτόν εδώ τον τόπο, σε υψόμετρο 440 μέτρων στις βορειοανατολικές πλαγιές του Παρνασσού, παράγονταν ελαιόλαδο «μικρότερο σε ποσότητα απ’ ότι στην Αττική ή στη Σικυώνα, αλλά με χρώμα και γεύση καλύτερη κι από του Ιβηρικού και του νησιού της Ίστριας. Με αυτό φτιάχνουν διάφορα είδη μύρου και στέλνουν στον αυτοκράτορα από αυτό το λάδι».
