Γιατί το ταξίδι αξίζει περισσότερο από τον προορισμό
Αυτές οι μικρές στιγμές, που μπορεί τότε να φαίνονται ασήμαντες, είναι τελικά εκείνες που θυμόμαστε περισσότερο
Όλοι έχουμε ζήσει τη χαρά της προετοιμασίας για ένα ταξίδι. Την ανυπομονησία πριν ξεκινήσουμε, τα αστεία με τους φίλους, τη σκέψη πως σύντομα θα βρεθούμε κάπου αλλού, μακριά από την καθημερινότητα. Κι όμως, αν το σκεφτεί κανείς βαθύτερα, συχνά η πιο όμορφη πλευρά του ταξιδιού δεν είναι ο προορισμός, αλλά το ίδιο το ταξίδι. Η διαδρομή, οι στιγμές, τα απρόοπτα και οι άνθρωποι που μας συνοδεύουν αποτελούν την ουσία της εμπειρίας. Ενώ ο προορισμός κρατάει λίγο, το ταξίδι μένει χαραγμένο μέσα μας. Στο πλαίσιο ενός ταξιδιού με φίλους προς ένα χωριό, ένα νησί, μπορούμε να αντιληφθούμε πόσο πολύτιμη είναι η διαδρομή και όχι απλά η άφιξή μας στον τελικό μας προορισμό.
