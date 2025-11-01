Μια περιπλάνηση στην ελληνική γειτονιά της Βιέννης
Μία βόλτα είναι αρκετή για να νιώσεις πως η παράδοση, η πίστη και η αρχοντιά ταξιδεύουν πέρα από σύνορα
Δεν είναι μυστικό πως οι Έλληνες έχουμε μεταναστεύσει σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Μία από αυτές είναι και η Αυστρία, όπου, κυρίως τον 18ο και 19ο αιώνα, αναπτύχθηκε μια ισχυρή ελληνική κοινότητα που άφησε ανεξίτηλα το στίγμα της.
Η ιστορία των Ελλήνων της Βιέννης ξεκινά τον 17ο και 18ο αιώνα, με τις συνθήκες ειρήνης του Κάρλοβιτς (1699) και του Πασσαρόβιτς (1718), καθώς και τις εμπορικές συμφωνίες που ακολούθησαν.
