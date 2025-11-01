Νοέμβριος στη Λίμνη Ζαραβίνα: Το κρυμμένο διαμάντι της Ηπείρου που αξίζει να ανακαλύψετε
Νοέμβριος στη Λίμνη Ζαραβίνα: Το κρυμμένο διαμάντι της Ηπείρου που αξίζει να ανακαλύψετε
Πνιγμένη σε πυκνά δάση βελανιδιάς που σχεδόν την κρύβουν από τα αδιάκριτα βλέμματα.
Δεκατέσσερα χιλιόμετρα από τα ελληνοαλβανικά σύνορα κρύβεται μια λίμνη που θα σας μαγέψει. Οδηγείτε στην Εθνική Οδό Ιωαννίνων-Κακαβιάς. Το τοπίο του Πωγωνίου ξετυλίγεται γύρω σας, τραχύ, αυθεντικό, γεμάτο ιστορίες. Και ξαφνικά, στα αριστερά σας, μία λάμψη σμαραγδένια. Αυτή είναι η Ζαραβίνα. Και αν δεν την προσέξετε, θα την χάσετε.
Παρόλο που βρίσκεται δίπλα σε έναν από τους πιο πολυσύχναστους δρόμους της Ηπείρου, η λίμνη αυτή παραμένει ένα φρουρούμενο μυστικό. Πνιγμένη σε πυκνά δάση βελανιδιάς που σχεδόν την κρύβουν από τα αδιάκριτα βλέμματα, η Ζαραβίνα δεν φωνάζει την ύπαρξή της. Πρέπει να την αναζητήσεις. Και αξίζει κάθε βήμα.
