Φθινοπωρινό ταξίδι στην Κοπεγχάγη, την πόλη του Ευ Ζην
Η πρωτεύουσα της Δανίας γεφυρώνει το παρελθόν με το παρόν και δίνει προτεραιότητα στον άνθρωπο.
Yπάρχουν πόλεις που τις θαυμάζουμε και υπάρχουν πόλεις όπου θα θέλαμε να ζούμε. Η Κοπεγχάγη εντάσσεται στη δεύτερη κατηγορία -όπως επιβεβαίωσε το 2025 και ο Economist με βάση τον Παγκόσμιο Δείκτη Βιωσιμότητας που συντάσσει το ερευνητικό του τμήμα: Αξιολογώντας 170 πόλεις ως προς την ασφάλεια, την περίθαλψη, τον πολιτισμό, το περιβάλλον, την εκπαίδευση και τις υποδομές, κατέταξε την πρωτεύουσα της Δανίας ανάμεσα στις δέκα καλύτερες.
H Koπεγχάγη είναι μια πόλη όπου η ιστορική γοητεία συναντά τη σύγχρονη καινοτομία και το μικρό της μέγεθος σου επιτρέπει να τη γνωρίσεις εύκολα. Είναι γνωστή για τα παλάτια της, το σκανδιναβικό design, τη μοντέρνα αρχιτεκτονική, τη γαστρονομία της, τους ποδηλατοδρόμους, τα απέραντα πάρκα, τα παγκόσμιας εμβέλειας μουσεία, τις γειτονιές της και την περίφημη ελεύθερη πόλη Christiania. Τη φιλοσοφία των κατοίκων της εκφράζει η δανέζικη λέξη «hygge»: σημαίνει, περίπου, την τέχνη του να ευχαριστιέσαι την καθημερινότητα μέσα από τις μικρές στιγμές της, να νιώθεις γαλήνη και ικανοποίηση με αυτά που υπάρχουν γύρω σου.
