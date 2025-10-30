Ψήφος εμπιστοσύνης από Γερμανία και Βρετανία για τον ελληνικό τουρισμό
Ψήφος εμπιστοσύνης από Γερμανία και Βρετανία για τον ελληνικό τουρισμό
Δράσεις για την προώθηση και προβολή της Κω και της Κρήτης.
Το 11ο FVW TravelTalk Workshop, που διοργανώνει σε ετήσια βάση το κορυφαίο δίκτυο ενημέρωσης της τουριστικής αγοράς της Γερμανίας, FVW Medien, φιλοξένησε, πρόσφατα η Κως.
Το workshop πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του ΕΟΤ και της Διεύθυνσης Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, με τη συνδρομή της αεροπορικής εταιρείας Aegean Airlines και της ξενοδοχειακής αλυσίδας Grecotel. Συμμετείχαν κορυφαία στελέχη μεγάλων ταξιδιωτικών πρακτόρων, αεροπορικών εταιρειών, ταξιδιωτικών γραφείων και ειδικών αναλυτών της γερμανικής τουριστικής αγοράς (All Tours, TUI Group, Dertour Group, Coral/Ferien Touristik, LMX, Vtours, Studiosus, κ.ά.).
Η αξιοποίηση της κληρονομιάς του Ιπποκράτη
Στα κύρια θέματά του περιλαμβάνονταν η ανάπτυξη νέων προτάσεων ταξιδιών για την Κω και γενικότερα για την Ελλάδα, η αξιοποίηση της κληρονομιάς του Ιπποκράτη, οι βέλτιστες πρακτικές για τη βιώσιμη ανάπτυξη ως κοινή επιδίωξη, καθώς και τα σχέδια των tour operators για το 2026, με τα μηνύματα των Γερμανών επαγγελματιών του τουρισμού σε επίπεδο κρατήσεων να παραμένουν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά για τη χώρα μας.
