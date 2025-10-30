Χρυσό φθινόπωρο για τον ελληνικό τουρισμό
Χρυσό φθινόπωρο για τον ελληνικό τουρισμό
Διατηρούνται οι ανοδικές τάσεις των διεθνών αφίξεων.
Τα στοιχεία των διεθνών αεροπορικών αφίξεων για το μήνα Σεπτέμβριο, που δημοσιοποίησε σήμερα το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις για την πορεία της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης τους τελευταίους μήνες του έτους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο ελληνικός τουρισμός θα πετύχει τη φετινή χρονιά νέο ρεκόρ στα βασικά του μεγέθη, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της απασχόλησης.
Αναλυτικά για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 23,8 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά 5,5% (+1,2 εκατ.) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Αναλυτικά για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 23,8 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά 5,5% (+1,2 εκατ.) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα