Χρυσό φθινόπωρο για τον ελληνικό τουρισμό
TRAVEL.GR

Χρυσό φθινόπωρο για τον ελληνικό τουρισμό

Διατηρούνται οι ανοδικές τάσεις των διεθνών αφίξεων.

Χρυσό φθινόπωρο για τον ελληνικό τουρισμό
Τα στοιχεία των διεθνών αεροπορικών αφίξεων για το μήνα Σεπτέμβριο, που δημοσιοποίησε σήμερα το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τις εκτιμήσεις για την πορεία της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης τους τελευταίους μήνες του έτους οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο ελληνικός τουρισμός θα πετύχει τη φετινή χρονιά νέο ρεκόρ στα βασικά του μεγέθη, προς όφελος της εθνικής οικονομίας και της απασχόλησης.

Αναλυτικά για την περίοδο Ιανουαρίου-Σεπτεμβρίου καταγράφηκαν 23,8 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, αυξημένες κατά 5,5% (+1,2 εκατ.) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης