Λονδίνο: Επισκεφθήκαμε την έκθεση «Marie Antoinette Style» -To στιλ της βασίλισσας συνεχίζει να εμπνέει τη μόδα
Λονδίνο: Επισκεφθήκαμε την έκθεση «Marie Antoinette Style» -To στιλ της βασίλισσας συνεχίζει να εμπνέει τη μόδα
Ένα ταξίδι στην εποχή της Μαρίας Αντουανέτας, της οποίας το στιλ επηρεάζει την ποπ κουλτούρα εδώ και 250 χρόνια.
Υπήρξε fashion icon πριν καν εφευρεθεί ο όρος. Έμεινε στην ιστορία για την υπερβολή που την χαρακτήριζε, από τις εξωφρενικές σπατάλες που την έκαναν τόσο αντιδημοφιλή και εξόργιζαν τους υπηκόους της, ως τις κυνικές δηλώσεις όπως την υποτιθέμενη φράση «αφού δεν έχουν ψωμί, ας φάνε παντεσπάνι». Θάμπωνε με το στιλ της, την αίσθηση της μόδας, τη χλιδή και την πολυτέλεια σε ό,τι διάλεγε να φορέσει ή επέλεγε ως περιβάλλον της. Η Μαρία Αντουανέτα, η τελευταία βασίλισσα της Γαλλίας πριν τη Γαλλική Επανάσταση, η σύζυγος του Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ που μετέτρεψε την Αυλή σε σκηνή τολμηρών νεωτεριστικών εμφανίσεων, μπορεί να βρήκε ατιμωτικό τέλος στη δημόσια γκιλοτίνα, έμελλε όμως να αφήσει ισχυρό στίγμα στον κόσμο της μόδας και του στιλ, σαφές στην εποχή του – διάχυτο ως τη δική μας.
Η επιρροή αυτή αποτελεί και την κεντρική ιδέα της πολυσυζητημένης -και πλέον blockbuster- έκθεσης που φιλοξενείται στο μεγαλύτερο μουσείο διακοσμητικών και εφαρμοσμένων τεχνών παγκοσμίως, το Victoria & Albert Museum του Λονδίνου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η επιρροή αυτή αποτελεί και την κεντρική ιδέα της πολυσυζητημένης -και πλέον blockbuster- έκθεσης που φιλοξενείται στο μεγαλύτερο μουσείο διακοσμητικών και εφαρμοσμένων τεχνών παγκοσμίως, το Victoria & Albert Museum του Λονδίνου.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα