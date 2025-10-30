Λονδίνο: Επισκεφθήκαμε την έκθεση «Marie Antoinette Style» -To στιλ της βασίλισσας συνεχίζει να εμπνέει τη μόδα



Ένα ταξίδι στην εποχή της Μαρίας Αντουανέτας, της οποίας το στιλ επηρεάζει την ποπ κουλτούρα εδώ και 250 χρόνια.