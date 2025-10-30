Βεγορίτιδα: Eκεί όπου η ηρεμία έχει σώμα, υφή και χρώμα
Ανάμεσα στα τοπία της Βόρειας Ελλάδας, βρίσκεται η τρίτη μεγαλύτερη λίμνη της χώρας.
Ταξιδεύουμε στη λίμνη Βεγορίτιδα, έναν τόπο όπου η φύση μιλά χαμηλόφωνα, μα κάθε της ψίθυρος κουβαλά νόημα. Είναι από εκείνα τα μέρη που αφουγκράζεσαι την ηρεμία στην αύρα τους και που, όσο τα παρατηρείς, αποκαλύπτουν σιγά σιγά την ιδιαιτερότητά τους. Απομακρυσμένη και σχεδόν διακριτική ανάμεσα στα τοπία της Βόρειας Ελλάδας, ανάμεσα στους νομούς Πέλλας και Φλώρινας, η Βεγορίτιδα απλώνει την υδάτινη επιφάνειά της, αποτελώντας μία από τις μεγαλύτερες και βαθύτερες λίμνες της χώρας.
Περιβάλλεται από εύφορους λόφους, καλλιεργημένα χωράφια, καλαμιώνες και μικρά χωριά που διατηρούν τον χαρακτήρα της ελληνικής υπαίθρου. Τοπίο λιτό και ταυτόχρονα γεμάτο ζωή, αυθεντικό και ήσυχο. Τα νερά της ανατροφοδοτούνται από τις λίμνες Ζάζαρη, Χειμαδίτιδα και Πετρών, με τις οποίες κάποτε σχημάτιζε τη μεγάλη λίμνη Εορδαία, ένα ενιαίο υδάτινο σύστημα με σημαντική οικολογική αξία.
Η δημιουργία της αποδίδεται σε ισχυρό σεισμό και καθίζηση του εδάφους. Μέχρι σήμερα καταλήγουν σε αυτή τέσσερα μεγάλα ρέματα, ενώ η παρουσία της παραμένει επίμονα μυστηριώδης και κάπως άπιαστη, φιλόξενη, μα ταυτόχρονα επιφυλακτική. Παρά τις ανθρώπινες παρεμβάσεις -κυρίως για αρδευτικούς σκοπούς και υδροηλεκτρικά έργα- η λίμνη εξακολουθεί να διατηρεί τη φυσική της δύναμη και την ομορφιά της.
