Σαν Σεμπαστιάν: Μαγευτικό φυσικό τοπίο, belle-époque γοητεία, εκλεκτή γαστρονομία
Μια πολυποίκιλη, πραγματικά απολαυστική από κάθε άποψη ταξιδιωτική εμπειρία.

Ένα περήφανο έθνος με αδάμαστη ψυχή, που κρατά πεισματικά την ιδιαίτερη γλώσσα, την αυτονομία, την ταυτότητα, τις παραδόσεις και την αυτοδιοίκηση του τόπου του, της Χώρας των Βάσκων, κι ένα προικισμένο από τη φύση κομμάτι γης που στριμώχνεται μεταξύ Ισπανίας και Γαλλίας.

Σε αυτόν εδώ τον τόπο που δεν χωρά σε στερεότυπα, η ιστορία συνυπάρχει με τις φουτουριστικές τάσεις, οι εικόνες εναλλάσσονται με εντυπωσιακούς ρυθμούς, τα μεσαιωνικά τείχη και τα φρούρια διατηρούνται εξίσου καλά με γοτθικούς καθεδρικούς και ανάκτορα της Αναγέννησης κι η γαστρονομία αξιώσεων μαζί με τους παραδοσιακούς οίνους συνιστούν κορυφαίες εμπειρίες.

