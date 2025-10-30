Αποστολή στο Πωγώνι: Απολαμβάνοντας τα αληθινά χρώματα της Φύσης σε έναν ανέγγιχτο τόπο
Η φύση μάς επέβαλε τη δική της αφήγηση, μια αφήγηση χωρίς λόγια, γραμμένη με το μελάνι των φύλλων που πέφτουν.
Στις πλαγιές της Ηπείρου, η φύση συνθέτει την πιο εκθαμβωτική της ωδή. Αυτή είναι η πρώτη ματιά από τη δημοσιογραφική αποστολή του travel.gr σε έναν τόπο ανέγγιχτο, ντυμένο στα χρώματα μιας εσωτερικής φλόγας. Καθώς ο δρόμος ανηφόριζε προς τα βορειοδυτικά σύνορα του νομού Ιωαννίνων, κάθε χιλιόμετρο προς το Πωγώνι έμοιαζε με την προσέγγιση σε έναν άλλο χρόνο. Μία ανάσα από την Αλβανία, το γνώριμο πράσινο άρχισε να υποχωρεί, παραδίδοντας τη σκηνή σε μια εκτυφλωτική έκρηξη χρωμάτων. Ήταν σαν η ίδια η γη να είχε πάρει φωτιά, μια σιωπηλή πυρκαγιά από ώχρα, πράσινο, καφέ και χρυσάφι που σάρωνε τις πλαγιές κάτω από το χαμηλό φως του φθινοπώρου.
Το ταξίδι μας με τον φωτογράφο και drone pilot Αλέξανδρο Ποταμούλα, είχε ως στόχο την καταγραφή της ψυχής του Πωγωνίου. Ωστόσο, η φύση μας καθήλωσε πριν προλάβουμε να στήσουμε την κάμερα. Μας επέβαλε τη δική της αφήγηση, μια αφήγηση χωρίς λόγια, γραμμένη με το μελάνι των φύλλων που πέφτουν. Αυτό το κείμενο είναι ένας αναγκαίος πρόλογος, μια αναφορά στο σκηνικό που θα φιλοξενήσει τις ιστορίες των ανθρώπων του τόπου.
