Πώς η ψηφιακή οικονομία εισέρχεται στον Τουρισμό
Το επόμενο βήμα στη διασύνδεση τεχνολογίας, τουρισμού και πολυτελούς φιλοξενίας.
Στον διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο των ταξιδιών, όπου η εμπειρία του ταξιδιώτη επαναπροσδιορίζεται μέσα από την τεχνολογία, μια νέα συνεργασία έρχεται να ενώσει δύο φαινομενικά διαφορετικούς κόσμους, αυτόν των κρυπτονομισμάτων και εκείνον της ταξιδιωτικής πολυτέλειας. Η KuCard, η Visa κάρτα που εκδίδεται από το ανταλλακτήριο ψηφιακών νομισμάτων KuCoin, ανακοίνωσε τη συνεργασία της με την Plaza Premium Lounge, το μεγαλύτερο ανεξάρτητο δίκτυο αιθουσών αναμονής αεροδρομίων διεθνώς.
Η συμφωνία αυτή προσφέρει στους κατόχους της KuCard πρόσβαση στα lounges του δικτύου με έκπτωση 20%, εγκαινιάζοντας για πρώτη φορά την είσοδο της Plaza Premium στον χώρο των κρυπτονομισμάτων. Πίσω από αυτή τη συνεργασία δεν κρύβεται μόνο ένα εμπορικό προνόμιο, αλλά ένα σημάδι των καιρών καθώς η ψηφιακή οικονομία εισέρχεται δυναμικά στον τουρισμό, μετατρέποντας τα κρυπτονομίσματα σε πρακτικό εργαλείο ταξιδιωτικής εμπειρίας.
