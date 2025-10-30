Στη σκιά του Φαλακρού: Ποτάμια, τεχνητές λίμνες και πλούσια Φύση
Στη σκιά του Φαλακρού: Ποτάμια, τεχνητές λίμνες και πλούσια Φύση
Ένα από τα πιο όμορφα βουνά της Ελλάδας
UPD:
Το Φαλακρό είναι ένα από τα πιο όμορφα βουνά που έχουμε. Υψώνεται στα 2.232 μέτρα και φιλοξενεί στις πλαγιές του ζωντανά χωριουδάκια, εγκαταλελειμμένους οικισμούς, εντυπωσιακά λατομεία μαρμάρου, μεγάλες αλπικές εκτάσεις και λιβάδια γεμάτα άγριες ορχιδέες, κρόκους, θυμάρια, ρίγανες, μέντες, πρίμουλες κ.ά., ενώ οι δασωμένες πλευρές του είναι γεμάτες από πεύκα, βαλανιδιές, καστανιές, φράξους, γαύρους και πολλές οξιές.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
UPD:
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα