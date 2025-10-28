Ανεξερεύνητοι Τόποι -Δυρράχι: Ένα ορεινό χωριό της Αρκαδίας μέσα στην αγκαλιά της Φύσης

Σε υψόμετρο περίπου 800 μέτρων, ένας μικρός παραδοσιακός οικισμός της Ορεινής Αρκαδίας υποδέχεται τους επισκέπτες μέσα σε ένα τοπίο απαράμιλλης φυσικής ομορφιάς και γαλήνης. Πρόκειται για το Δυρράχι, ένα γραφικό χωριό του Δήμου Μεγαλόπολης, χτισμένο στις παρυφές του Αρκαδικού Ταΰγετου, κοντά στα όρια με τη Λακωνία και τη Μεσσηνία.

Όσοι αναζητούν έναν ήσυχο και αυθεντικό προορισμό, μακριά από την πολυκοσμία, θα βρουν στο Δυρράχι το ιδανικό καταφύγιο. Απέχει περίπου 36 χιλιόμετρα από τη Μεγαλόπολη και 34 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, και έχει χαρακτηριστεί παραδοσιακός οικισμός, διατηρώντας την αρχιτεκτονική και την ατμόσφαιρα μιας άλλης εποχής. Η τοποθεσία του, ανάμεσα στην Καλαμάτα και την Τρίπολη, το καθιστά έναν προορισμό που συνδυάζει φυσική ομορφιά, ιστορία και ζωντανές παραδόσεις.