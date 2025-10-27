Η Φύση μεταμορφώνεται σε σκηνή για το οπτικοποιημένο ποίημα του Μελαχρινού
Ένα ταξίδι από την έλλειψη και την απουσία ως τη μελωδία της παρουσίας
Μια τυχαία ματιά στο προφίλ του Μελαχρινού αρκεί για να με ιντριγκάρει ο κόσμος του. Η αύρα του ίδιου αλλά και του περιεχομένου του, με βάζει σε θέση παρατηρητή. Στην αρχή παρατηρώ την φύση, την τέχνη και τον ίδιο να παίζει πιάνο στα πανέμορφα φυσικά τοπία της χώρας μας. Με μια δεύτερη ανάγνωση όμως, αντιλήφθηκα ότι αυτό που παρατηρώ και βιώνω, μαζί με τον Μελαχρινό, δεν είναι μόνο τα τοπία, αλλά και οι κοινωνικές σχέσεις, τα λαογραφικά στοιχεία του τόπου και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο, οι ανθρώπινες σχέσεις που εξελίσσονται μπροστά στα μάτια μου.
Παιδικά χρόνια και ταξίδια με το βαν, ο πιανίστας 1900 και η ανθρώπινη επαφή, αλλά πρώτα από όλους ο Μελαχρινός Βελέντζας. Αναρωτιέμαι, ποιος είναι ο πιανίστας με τα ομορφότερα φόντο στα βίντεό του;
