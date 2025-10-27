Η Ελλάδα καλύτερος προορισμός της χρονιάς στη Βρετανία
Η βράβευση έγινε από το περιοδικό Food & Travel
Νέα πρωτιά για την Ελλάδα, αυτή τη φορά στο Λονδίνο, όπου αναδείχθηκε ως ο τουριστικός προορισμός της χρονιάς, στα βραβεία Food and Travel και στην κατηγορία «Προορισμοί μικρών αποστάσεων».
Η Ελλάδα τιμήθηκε με το βραβείο «Short-Haul Destination of the Year» από το περιοδικό Food and Travel Magazine στο πλαίσιο των ετήσιων Reader Awards. Η διάκριση αποτελεί σημαντική επιβράβευση για τη χώρα μας ως τουριστικό προορισμό, ειδικά για το βρετανικό κοινό, το οποίο αναζητά συνδυασμό γαστρονομίας, πολιτισμού και προσιτού ταξιδιού σε σύντομη απόσταση.
Το περιοδικό Food & Travel έχει εδραιωμένη παρουσία στη Μεγάλη Βρετανία και σε διεθνές επίπεδο, ως κορυφαίο Μέσο για ταξίδια που συνδέονται με γαστρονομία, κρασί και εμπειρίες ταξιδιού. Σύμφωνα με τα στοιχεία του περιοδικού, η κυκλοφορία του στο Ηνωμένο Βασίλειο ανέρχεται σε 31.000 αναγνώστες και το βρετανικό του ακροατήριο περιλαμβάνει κυρίως επαγγελματίες, ηλικίας 26–54 ετών, με υψηλό εισόδημα και έντονο ενδιαφέρον για ταξίδια και γεύσεις.
