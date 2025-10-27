Πώς το Καταφύγιο Μπάφι θα γίνει μονάδα-πρότυπο στο είδος του για την ελληνική αγορά
Με την αναβάθμιση εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί μεγαλύτερη χειμερινή τουριστική περίοδος.
Το υπουργείο Τουρισμού ενέκρινε την αίτηση ενίσχυσης του επενδυτικού σχεδίου που αφορά την αναβάθμιση του καταφυγίου Μπάφι. Η σχετική αίτηση υποβλήθηκε την εταιρεία ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ Ο.Ε. για ένταξη στο υποέργο «Ορεινός Τουρισμός» της Δράσης «Τουριστική Ανάπτυξη» του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σύμφωνα με το υποβληθέν σχέδιο και την οικονομοτεχνική μελέτη, η προτεινόμενη επένδυση, αφορά στην αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών του Καταφυγίου με στόχο τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Άμεσος στόχος που εξυπηρετείται από την υλοποίηση της επένδυσης είναι η βελτίωση του προϊόντος προκειμένου να καταστεί το καταφύγιο ένας πλήρως ελκυστικός προορισμός για χειμερινές και ορεινές δραστηριότητες, εφάμιλλος αντίστοιχων εγκαταστάσεων ευρωπαϊκών προορισμών.
