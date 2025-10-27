Ένα οινοποιείο στη Δράμα γίνεται «ένα» με τη βαθύτερη ψυχή του τόπου
Ένα οινοποιείο στη Δράμα γίνεται «ένα» με τη βαθύτερη ψυχή του τόπου
Σε αυτή τη γωνία της Μακεδονίας, το κλίμα είναι ιδανικό για να γεννηθούν κρασιά με γεύση και χαρακτήρα.
Στη βόρεια άκρη της Ελλάδας, εκεί όπου τα βουνά συναντούν τις εύφορες κοιλάδες και τα νερά τρέχουν άφθονα, η Δράμα έχει μάθει να καλλιεργεί τη γη και την τέχνη της απόλαυσης. Είναι μια γη πλούσια, με μικροκλίμα που ευνοεί την αμπελοκαλλιέργεια και χαρίζει κρασιά με χαρακτήρα. Από τις παρυφές του Φαλακρού έως τις πλαγιές του Κάτω Νευροκοπίου, η Δράμα γράφει εδώ και δεκαετίες τη δική της οινική ιστορία, την οποία το οινοποιείο Estates Costa Lazaridi συνεχίζει με πίστη, συνέπεια και όραμα.
Τα Estates Costa Lazaridi με έδρα τη Δράμα, αποτελεί σταθμό στην πορεία της ελληνικής οινοποιίας προς τη διεθνή αναγνώριση. Από τις αρχές της δεκαετίας του ’90, όταν ο Κώστας Λαζαρίδης επένδυσε στη δύναμη της δραμινής γης, μέχρι σήμερα, η φιλοσοφία του κτήματος παραμένει σταθερή: σεβασμός στη φύση, αφοσίωση στην ποιότητα, αγάπη για το κρασί ως πολιτισμική εμπειρία.
Οι εμβληματικές ετικέτες του, όπως ο Amethystos Blanc και το Domaine Costa Lazaridi Rosé, έχουν γίνει σύμβολα μιας νέας εποχής για το ελληνικό κρασί. Κάθε σταγόνα κλείνει μέσα της τον χαρακτήρα της γης και το μεράκι των ανθρώπων που την καλλιεργούν. Από τα αρώματα των λευκών ποικιλιών που ευδοκιμούν στις πεδιάδες της Δράμας μέχρι τη γεμάτη γεύση των ερυθρών που ωριμάζουν στα δρύινα βαρέλια, όλα μιλούν τη γλώσσα της αυθεντικότητας.
