Ένα γαστρονομικό οδοιπορικό στις Σέρρες

Αχνιστή μπουγάτσα, μοσχοβολιστοί ακανέδες, μαρμελάδες με φρούτα του δάσους, λικέρ από τα πολύτιμα κράνα. Γλυκά με ονόματα όλο σιρόπι και λέξεις Ανατολής. Μαγικές σάλτσες σε βαζάκια, αέρινα φύλλα που γίνονται τραγανές πίτες. Ολόφρεσκα καρύδια, αφράτα αμύγδαλα και τραγανά φιστίκια. Αργόσυρτα βουβάλια που βόσκουν δίπλα στη λίμνη και ιριδίζουσες πέστροφες που σπαρταρούν στα παγωμένα νερά του Βορρά. Βουβαλίσιος καβουρμάς, λουκάνικο Τζουμαγιάς, αλλαντικά με βουβάλι.

Σερραϊκό ούζο με αποστάξεις σε καζάνια που μετρούν πάνω από αιώνα, και κοντά σε όλα αυτά, Ασύρτικο και Κόνιαρος που γράφουν μια καινούρια οινική ιστορία για την περιοχή. Τη γεύση του τόπου θα την ανακαλύψετε στα ζαχαροπλαστεία, τις ταβέρνες, τα εστιατόρια, τις μικρές οικοτεχνίες της περιοχής. Θα την ανιχνεύσετε στους παραδοσιακούς ξενώνες, τους γυναικείους συνεταιρισμούς, τις αποσταγματοποιίες και τα οινοποιεία του νομού.





