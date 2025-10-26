Λονδίνο: Επισκεφθήκαμε τα χριστουγεννιάτικα τμήματα στα μεγαλύτερα καταστήματά του
Η υπόσχεση της γιορτινής φαντασμαγορίας τηρείται και φέτος, αυξάνοντας την ανυπομονησία ως τα Χριστούγεννα

Την περίοδο της καλοκαιρινής ραστώνης, όταν στη χώρα μας μετράμε μπάνια ή μέρες ως την καλοκαιρινή άδεια, πολύ πιο βόρεια, και συγκεκριμένα στην πάντα μπροστά από την εποχή της βρετανική πρωτεύουσα, ο χρόνος μετρά επίσης αντίστροφα, αλλά διαφορετικά. Κι αυτή τη φορά η πρωτοπορία του Λονδίνου δεν αφορά τις νέες τάσεις, αλλά την έλευση των γιορτινών ημερών, τις ετοιμασίες για τα Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά που θα φωτίσουν το μουντό χειμώνα και θα κλείσουν τη χρονιά με τον πιο αισιόδοξο τρόπο.

Από τον Ιούλιο το αργότερο ξεκινά ο προγραμματισμός δημοσίων events και happenings, των στολισμών και της πολυαναμενόμενης φωταγώγησης των δρόμων, των εορταστικών μενού, παραστάσεων και συναυλιών και βέβαια του στολισμού των καταστημάτων, που κάθε χρόνο συναγωνίζονται για το ποιο θα κάνει μεγαλύτερη αίσθηση και θα κερδίσει τις εντυπώσεις.

