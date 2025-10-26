28η Οκτωβρίου στη Δημητσάνα

Διακόσια τρία χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Αθήνας και σε υψόμετρο 950 μ. απλώνεται το κεφαλοχώρι της Δημητσάνας. Χτισμένο πάνω σε δύο λόφους βλέπει σε δασωμένες πλαγιές και κορυφές αλλά και στην κοιλάδα της Μεγαλόπολης. Είναι από τους πιο δημοφιλείς χειμερινούς προορισμούς καθώς διατηρεί την παραδοσιακή αρχιτεκτονική της πέτρας σε σπίτια και δρόμους και περιτριγυρίζεται από μπόλικη φύση.

Φθάνοντας, το χωριό σάς καλωσορίζει με μπόλικο πράσινο, μυρωδιά τζακιού και τον κελαριστό ήχο του ποταμού Λούσιου. Αφού περάσετε τη μεγάλη πέτρινη γέφυρα και ανεβείτε προς το κέντρο του χωριού είναι καλό να ξεκινήσετε να ψάχνετε για πάρκινγκ καθώς η στάθμευση στη Δημητσάνα δεν είναι εύκολη υπόθεση. Στα αριστερά σας λοιπόν, λίγο μετά τη γέφυρα, θα συναντήσετε το πρώτο πάρκινγκ, ενώ λίγο πιο πάνω, στα δεξιά, θα δείτε την πινακίδα που οδηγεί στο δημοτικό πάρκινγκ.



Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.