Ανεξερεύνητοι Τόποι- Πυρσόγιαννη: Πέτρινα αρχοντικά μέσα σε πυκνό δρυοδάσος στο χωριό της Ηπείρου

Οι Πυρσογιαννίτες μαστόροι ήταν ξακουστοί για την τέχνη τους πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Το μεράκι τους και η αγάπη τους για την τέχνη της μεταμόρφωσης της πέτρας από ένα γκρι κομμάτι γης σε ένα περίτεχνο δομικό υλικό ή σε ένα λεπτοδουλεμένο διακοσμητικό εντοιχισμένο στα τζάκια ή στους τοίχους είναι φανερό με μια απλή βόλτα στο χωριό.

Η Πυρσόγιαννη είναι ένα από τα Μαστοροχώρια της Ηπείρου, γνωστή για τους τεχνίτες της πέτρας που από τον 16ο αιώνα περίπου μέχρι τα μέσα του 20ου αι., ταξίδευαν οργανωμένοι σε ομάδες εντός και εκτός Ελλάδας και δημιουργούσαν υπέροχα αρχιτεκτονήματα όπως γεφύρια, σχολεία, μονές, εκκλησίες, καμπαναριά, ξωκλήσια, νερόμυλους, νεροτριβές, ελαιοτριβεία κ.ά. Η τέχνη τους είχε ξεπεράσει τα ελληνικά σύνορα και είχε φτάσει στην Περσία, την Τουρκία, την Αιθιοπία, την Αίγυπτο, το Κονγκό, τη Γαλλία και την Αμερική.



