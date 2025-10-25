Φρανκφούρτη, Νυρεμβέργη, Στουτγκάρδη: 3 πόλεις της Γερμανίας για ένα ξεχωριστό φθινοπωρινό ταξίδι

Η Γερμανία μπορεί να μην είναι γνωστή για το φαγητό της και τον καλό καιρό, είναι όμως γνωστή για τις όμορφες πόλεις και χωριά που έχουν διατηρήσει τη μεσαιωνική τους αρχιτεκτονική και είναι υπέροχα γραφικές. Εδώ, σας παρουσιάζουμε τρεις από τις πιο γνωστές και όμορφες πόλεις, που μπορείτε, γιατί όχι, να τις βάλετε μαζί σε ένα ταξίδι. Ξεκινώντας από τη μητροπολιτική Φρανκφούρτη, το οικονομικό κέντρο της Γερμανίας, θα κατεβείτε νότια στην αυτοκρατορικής ατμόσφαιρας της Στουτγκάρδης για να καταλήξετε λίγο πιο ανατολικά στην παραμυθένια Νυρεμβέργη.

Φρανκφούρτη

Η Φρανκφούρτη είναι μια εύκολη πόλη. Μια πόλη που έχει διαφορετικές πλευρές, άνεση χώρου, μπόλικη φύση, ένα τεράστιο ποτάμι, πολύ καλή συγκοινωνία και αρκετά γραφικά σημεία. Βρίσκεται κάπως πιο κεντροδυτικά μέσα στη χώρα, δημιουργεί ένα τρίγωνο μαζί με τη Στουτγκάρδη και τη Νυρεμβέργη και απέχει από την πρωτεύουσα της χώρας, το Βερολίνο, γύρω στα 550 χλμ.



