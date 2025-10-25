28η Οκτωβρίου στη Ναύπακτο: Ιδανικός προορισμός για σύντομη οικογενειακή απόδραση

Φρουρός της, το κάστρο που αντικρίζει τη γέφυρα Ρίου-Αντιρρίου και τη θάλασσα μέχρι τα απέναντι βουνά της Πελοποννήσου. Η Ναύπακτος είναι ένας προορισμός ιδανικός για οικογένειες, με μεγάλους ασφαλείς πεζόδρομους, παιδικές χαρές, μαγαζιά, εστιατόρια, οικογενειακά ξενοδοχεία. Κι αν ακούσετε τη λέξη «βαριέμαι», θα οδηγήσετε προς το κοντινό πάρκο αναψυχής του Εύηνου και θα αφήσετε τα παιδιά να διαλέξουν ανάμεσα σε πολλές, συναρπαστικές δραστηριότητες.

Ο πεζόδρομος του Γρίμποβου, μέσα στην πόλη της Ναυπάκτου, αντηχεί από παιδικές φωνές. Τον σκιάζουν μεγάλα πλατάνια, φυτεμένα από τη δεκαετία του ’50 και η δροσιά τους αναμιγνύεται με τη θαλασσινή πνοή.

Η παραλία με τα κρυστάλλινα νερά φλερτάρει με τα τραπέζια όπου οι παρέες απολαμβάνουν τον καφέ και το φαγητό τους, αφήνοντας το βλέμμα να ξεκουραστεί στον ανοιχτό ορίζοντα και στη θέα της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου.





