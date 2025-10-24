Quiet luxury, ευεξία, αόρατη τεχνολογία: H Πολυτέλεια στη Φιλοξενία σήμερα
Quiet luxury, ευεξία, αόρατη τεχνολογία: H Πολυτέλεια στη Φιλοξενία σήμερα
Από το «show» στο «know», αυτή είναι η νέα πολυτέλεια.
Μέχρι πρόσφατα, η πολυτέλεια στα ταξίδια θύμιζε σκηνικό επίδειξης: ουρανοξύστες, κρυστάλλινοι πολυέλαιοι, πλούσιοι μπουφέδες και τιμές που προκαλούσαν συζητήσεις. Εμβληματικά παραδείγματα, όπως ο Ciel Dubai με μία από τις υψηλότερες πισίνες υπερχείλισης στον κόσμο ή η νεοϋορκέζικη λάμψη του Fouquet’s Tribeca, ενσάρκωναν μια εποχή όπου η χλιδή όφειλε να φαίνεται. Σήμερα, ξ σύγχρονη πολυτέλεια δεν επιδεικνύεται, βιώνεται. Μετακινείται από την εξωτερική λάμψη προς την εσωτερική αξία, από την επιδεικτική πολυτέλεια στην αυθεντικότητα, από το συλλεκτικό αντικείμενο στη μνήμη μιας εμπειρίας που σε μεταμορφώνει.
Το quiet luxury ως νέα κανονικότητα
Στον πυρήνα αυτής της αλλαγής βρίσκεται το quiet luxury: διακριτική κομψότητα, υλικά εξαιρετικής ποιότητας, άψογη δεξιοτεχνία χωρίς κραυγαλέα λογότυπα. Οίκοι και resorts που ακούνε τον ρυθμό της φύσης αντί για τον βόμβο της πόλης, από την Aman έως τη Six Senses, επιλέγουν απομονωμένα τοπία όπως το Μπουτάν, η Ινδονησία ή η έρημος της Γιούτα. Ο μινιμαλιστικός σχεδιασμός τους δεν εντυπωσιάζει με όγκο, αλλά ηρεμεί με ισορροπία. Η ιδιωτικότητα και η ηρεμία δεν αποτελούν πια προνόμιο, αλλά ουσία της εμπειρίας. Εκεί, η πολυτέλεια δεν σε υποδέχεται με επιτήδευση, σε αγγίζει όταν κλείνεις την πόρτα.
