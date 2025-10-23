City Break για Millennials: Λισαβόνα, Βερολίνο, Βαρκελώνη, 3 πόλεις που τα συνδυάζουν όλα
Τρεις πόλεις μοιάζουν φτιαγμένες για εκείνους που θέλουν τέχνη, καλό φαγητό, ωραίες περατζάδες και μικρές απολαύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο
Η μόνη γενιά που πρόλαβε τα αεροπορικά εισιτήρια στις χρυσές τους εποχές, συνεχίζει να ταξιδεύει και να επιστρέφει σε μέρη κλασικά και αγαπημένα, ανακαλύπτοντάς τα ξανά με νέο βλέμμα.
Οι Millennials ξέρουν πια να ταξιδεύουν έξυπνα: με μια απλή χειραποσκευή, με apps που βρίσκουν τα πιο value for money spots, χωρίς άφθονα χρήματα, αλλά με μια ανεξάντλητη διάθεση για αυθεντικότητα, εμπειρίες και εξερευνήσεις. Ανάμεσα στους διαχρονικούς city break προορισμούς της Ευρώπης, τρεις πόλεις μοιάζουν φτιαγμένες για εκείνους -για εμάς δηλαδή- που θέλουμε τέχνη, καλό φαγητό, ωραίες περατζάδες και μικρές απολαύσεις μέσα στο Σαββατοκύριακο: η Λισαβόνα, το Βερολίνο και η Βαρκελώνη.
