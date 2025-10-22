Φύση, Ιστορία και Παράδοση στο Νομό Πέλλας: Ένας ανεξάντλητος θησαυρός για τους επισκέπτες της
Φύση, Ιστορία και Παράδοση στο Νομό Πέλλας: Ένας ανεξάντλητος θησαυρός για τους επισκέπτες της
Εξερευνώντας τα αξιοθέατα κοντά στην Έδεσσα που χαρίζουν υπέροχες εμπειρίες
Σημαντικά αξιοθέατα βρίσκονται κοντά στην Έδεσσα, με πρώτο τον αρχαιολογικό χώρο της Πέλλας, γενέτειρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με το ανάκτορο και το μουσείο. Το χιονοδρομικό κέντρο στο Καϊμάκτσαλαν και ο αναγεννημένος Παλαιός Άγιος Αθανάσιος, τα περίφημα Λουτρά Πόζαρ, το Πάικο και η Βεγορίτιδα είναι φημισμένοι προορισμοί της βόρειας Ελλάδας που προσελκύουν χιλιάδες επισκέπτες όλο το χρόνο.
Η αρχαία Πέλλα, γενέτειρα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τα φημισμένα ψηφιδωτά
Η αρχαία Πέλλα είναι από τους σημαντικότερους αρχαιολογικούς χώρους της Μακεδονίας και έχει έκταση περίπου 4.000 στρεμμάτων. Τη μορφή που βλέπουμε σήμερα πήρε στο τελευταίο τέταρτο του 4ου αι. π.Χ., με τροποποιήσεις και ανοικοδομήσεις κατά την ελληνιστική περίοδο. Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, στα κλασικά χρόνια ήταν παραθαλάσσια.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
