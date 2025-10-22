Σαββατοκύριακο στη Βυτίνα: Φυσιολατρικές διαδρομές στο μαγευτικό τοπίο της ορεινής Αρκαδίας
Σαββατοκύριακο στη Βυτίνα: Φυσιολατρικές διαδρομές στο μαγευτικό τοπίο της ορεινής Αρκαδίας
Ένα χωριό στις πλαγιές του Μαινάλου, μέσα στα έλατα, με μοναδικά μονοπάτια και ιδιαίτερα αξιοθέατα
Θέση: στις πλαγιές του Μαινάλου. Κλίμα: ιδιαίτερα υγιεινό. Τουριστική υποδομή: εξαιρετική. Η Βυτίνα, όπως και τα λιγότερο τουριστικά χωριά της ορεινής Αρκαδίας που βρίσκονται κοντά της γοητεύουν και προσελκύουν επισκέπτες όλον τον χρόνο, γιατί κάθε εποχή τα χαρίσματά τους είναι διαφορετικά.
Παρκάρετε, βγαίνετε από το αυτοκίνητο, αναπνέετε. Βρίσκεστε, όπως είπαμε, στις πλαγιές του Μαινάλου, σε «υπερθαλάσσιο ύψος 1033,67», όπως υπενθυμίζει η επιγραφή στο πλάι της εκκλησίας του Αγίου Τρύφωνα, στην κεντρική πλατεία Παπαρρηγόπουλου. Χτισμένος το 1846, είναι ένας ναός αφιερωμένος στον άγιο που θεωρούν ότι βοήθησε το χωριό να γλιτώσει από την πανώλη. Κατασκευάστηκε δε με το περίφημο μαύρο βυτινιώτικο μάρμαρο, αγαπημένο των ντόπιων λιθοξόων και γλυπτών, καθώς στιλβώνεται εύκολα και αποκτάει διαφάνεια από την αντανάκλαση του φωτός.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Παρκάρετε, βγαίνετε από το αυτοκίνητο, αναπνέετε. Βρίσκεστε, όπως είπαμε, στις πλαγιές του Μαινάλου, σε «υπερθαλάσσιο ύψος 1033,67», όπως υπενθυμίζει η επιγραφή στο πλάι της εκκλησίας του Αγίου Τρύφωνα, στην κεντρική πλατεία Παπαρρηγόπουλου. Χτισμένος το 1846, είναι ένας ναός αφιερωμένος στον άγιο που θεωρούν ότι βοήθησε το χωριό να γλιτώσει από την πανώλη. Κατασκευάστηκε δε με το περίφημο μαύρο βυτινιώτικο μάρμαρο, αγαπημένο των ντόπιων λιθοξόων και γλυπτών, καθώς στιλβώνεται εύκολα και αποκτάει διαφάνεια από την αντανάκλαση του φωτός.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα