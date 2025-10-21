Πάνω από 2,3 δισ. ευρώ οι δαπάνες των Ελλήνων στο 8μηνο για ταξίδια στο εξωτερικό
Πάνω από 2,3 δισ. ευρώ οι δαπάνες των Ελλήνων στο 8μηνο για ταξίδια στο εξωτερικό
Ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων 16,71 δισ. ευρώ από ξένους επισκέπτες.
Σε επίπεδα ρεκόρ αναμένεται να κλείσουν και τη φετινή χρονιά τα βασικά μεγέθη του ελληνικού τουρισμού, όπως επιβεβαιώνεται και από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία που ανακοίνωσαν, σήμερα, η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ελληνική Στατιστική Αρχή. Παράλληλα, σημαντική αύξηση καταγράφουν και οι ταξιδιωτικές δαπάνες των Ελλήνων στα ταξίδια τους εκτός των συνόρων της χώρας.
Αναλυτικά, οι Έλληνες στα ταξίδια τους στο εξωτερικό για το διάστημα Ιανουαρίου- Αυγούστου ξόδεψαν 2,37 δισ. ευρώ από 1,88 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο του 2024 και 1,6 δισ. ευρώ το 8μηνο του 2023. Επίσης, οι ταξιδιωτικές δαπάνες τους τον Αύγουστο έφτασαν σε 375 εκατ. ευρώ από 265,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024 και 237,6 εκατ. ευρώ τον Αύγουστο του 2023.
