Χρόνος, το νέο νόμισμα: Μια αισθητηριακή εμπειρία σε δάσος της Σουηδίας επαναπροσδιορίζει την έννοια της κατανάλωσης
Χρόνος, το νέο νόμισμα: Μια αισθητηριακή εμπειρία σε δάσος της Σουηδίας επαναπροσδιορίζει την έννοια της κατανάλωσης
Oι επισκέπτες ανταλλάσσουν 10 λεπτά από τον χρόνο τους στη φύση με αρώματα που ηρεμούν σώμα και πνεύμα
Στο βάθος ενός καταπράσινου σουηδικού δάσους, η εταιρεία αρωμάτων Koyia δημιούργησε ένα πρωτότυπο κατάστημα, όπου οι επισκέπτες δεν πληρώνουν με χρήματα, αλλά με τον χρόνο τους. Η ιδέα, όπως εξηγεί η συνιδρύτρια της εταιρείας, κα Ylva Nestmark, είναι να επαναπροσδιορίσει την εμπειρία του λιανικού εμπορίου, μετατρέποντας την απλή αγορά σε μια στιγμή ηρεμίας και σύνδεσης με τη Φύση.
Οι επισκέπτες σκανάρουν το κινητό τους και παραμένουν στον χώρο για 599 δευτερόλεπτα (περίπου δέκα λεπτά). Στο τέλος αυτής της σύντομης «παύσης» λαμβάνουν, ως επιβράβευση, ένα φυσικό άρωμα εμπνευσμένο από τις φυτονσίδες των σουηδικών ελάτων -οργανικές ενώσεις που, σύμφωνα με μελέτες, συμβάλλουν στη χαλάρωση και στη συγκέντρωση. Η εμπειρία αυτή, όπως επισημαίνει η συνιδρύτρια της εταιρείας Therése Bohlén Kinn, συνδυάζει το ταξίδι, την ευεξία και τη χαρά της ανακάλυψης, δημιουργώντας μια στιγμή που ξεφεύγει από τη βιασύνη της καθημερινότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Οι επισκέπτες σκανάρουν το κινητό τους και παραμένουν στον χώρο για 599 δευτερόλεπτα (περίπου δέκα λεπτά). Στο τέλος αυτής της σύντομης «παύσης» λαμβάνουν, ως επιβράβευση, ένα φυσικό άρωμα εμπνευσμένο από τις φυτονσίδες των σουηδικών ελάτων -οργανικές ενώσεις που, σύμφωνα με μελέτες, συμβάλλουν στη χαλάρωση και στη συγκέντρωση. Η εμπειρία αυτή, όπως επισημαίνει η συνιδρύτρια της εταιρείας Therése Bohlén Kinn, συνδυάζει το ταξίδι, την ευεξία και τη χαρά της ανακάλυψης, δημιουργώντας μια στιγμή που ξεφεύγει από τη βιασύνη της καθημερινότητας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα