5 γραφικές πλατείες για καφέ σε ελληνικούς προορισμούς
Πλατείες πλακόστρωτες μέσα σε απίστευτα φυσικά τοπία και γραφικά χωριά, μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες με ένα φλιτζάνι καφέ.
Με ή χωρίς πλατάνια, με θέα σε ψηλές βουνοκορφές, με ταβερνάκια και καφέ, οι πλατείες αποτελούν το κέντρο κάθε χωριού. Είναι εκεί που χτυπά η καρδιά του, εκεί που συμβαίνουν όλα και όπου, πάνω από έναν ελληνικό καφέ, αποφασίζονται τα επόμενα βήματα της κοινωνικής, επιχειρηματικής και πολιτικής ζωής κάθε τόπου.
Είναι το μέρος όπου στήνονται τα πανηγύρια, όπου ντόπιοι και μουσαφιραίοι γίνονται μια παρέα, χορεύουν, πίνουν και γλεντούν. Αν, λοιπόν, θέλετε να γνωρίσετε πραγματικά έναν τόπο, ξεκινήστε από την πλατεία του κι αν πιάσετε κουβέντα με τους ντόπιους, ακόμη καλύτερα. Και από πλατείες, στην Ελλάδα πάμε καλά. Έχουμε πολλές: άλλες πιο όμορφες, άλλες πιο απλές, όλες όμως με τη δική τους ψυχή.
