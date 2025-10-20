5 γραφικές πλατείες για καφέ σε ελληνικούς προορισμούς
TRAVEL.GR

5 γραφικές πλατείες για καφέ σε ελληνικούς προορισμούς

Πλατείες πλακόστρωτες μέσα σε απίστευτα φυσικά τοπία και γραφικά χωριά, μοιράζονται τις δικές τους ιστορίες με ένα φλιτζάνι καφέ.

5 γραφικές πλατείες για καφέ σε ελληνικούς προορισμούς
Με ή χωρίς πλατάνια, με θέα σε ψηλές βουνοκορφές, με ταβερνάκια και καφέ, οι πλατείες αποτελούν το κέντρο κάθε χωριού. Είναι εκεί που χτυπά η καρδιά του, εκεί που συμβαίνουν όλα και όπου, πάνω από έναν ελληνικό καφέ, αποφασίζονται τα επόμενα βήματα της κοινωνικής, επιχειρηματικής και πολιτικής ζωής κάθε τόπου.

Είναι το μέρος όπου στήνονται τα πανηγύρια, όπου ντόπιοι και μουσαφιραίοι γίνονται μια παρέα, χορεύουν, πίνουν και γλεντούν. Αν, λοιπόν, θέλετε να γνωρίσετε πραγματικά έναν τόπο, ξεκινήστε από την πλατεία του κι αν πιάσετε κουβέντα με τους ντόπιους, ακόμη καλύτερα. Και από πλατείες, στην Ελλάδα πάμε καλά. Έχουμε πολλές: άλλες πιο όμορφες, άλλες πιο απλές, όλες όμως με τη δική τους ψυχή.

Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης