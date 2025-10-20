Από τη Γερμανία στην Ύδρα: 265 πέτρινα σκαλιά μέχρι τον επίγειο παράδεισο του Andreas και της Corinne
Από τη Γερμανία στην Ύδρα: 265 πέτρινα σκαλιά μέχρι τον επίγειο παράδεισο του Andreas και της Corinne
Ένα ατελιέ όπου κάθε «άχρηστο» υλικό βρίσκει νέα χρήση, με τα πιο τυχερά να μετουσιώνονται σε έργα τέχνης
Καθώς ανηφορίζεις από το λιμάνι της Ύδρας σε έναν από τους λόφους της, μετά από λίγα μόλις μέτρα χάνεις κάθε οπτική επαφή με τα καταστήματα και τα εστιατόρια, ενώ σχεδόν σβήνει η βοή από τα πλήθη τουριστών που, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, πλημμυρίζουν την αποβάθρα. Είναι σαν να μη μετακινείσαι απλώς αλλά να διακτινίζεσαι σε ένα διαφορετικό σύμπαν, κοινωνός του οποίου γίνονται αποκλειστικά οι κάτοικοι του νησιού και λίγοι επίμονοι περιπατητές.
Όταν αρχίζεις να ανεβαίνεις τα πέτρινα σκαλιά, αν καταφέρεις να μετρήσεις μέχρι το 265 ξέρεις ότι έχεις φτάσει στο σπίτι του Andreas Horstmann από τη Γερμανία και της Corinne Duboulet από την Ελβετία. Είναι η σκάλα του επίγειου παραδείσου τους ή, όπως προτιμούν οι ίδιοι να την αποκαλούν, η δική τους Route 66, αν και δεν χρειάζεται να διανύσουν 4.000 χιλιόμετρα για να καταλήξουν στον προορισμό τους: ένα παλιό, νησιωτικό οίκημα 65 τετραγωνικών.
