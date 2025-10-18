Φθινόπωρο στην Ταγγέρη: Ταξιδιωτικές ιστορίες από έναν κόσμο άλλης εποχής
Φθινόπωρο στην Ταγγέρη: Ταξιδιωτικές ιστορίες από έναν κόσμο άλλης εποχής
Μία πόλη με χρώμα, ρυθμό και χαλαρή ενέργεια όπου κάθε γωνιά κουβαλά ιστορίες και vibes από όλο τον κόσμο
Ψάξτε στα σοκάκια της Μεντίνα της Ταγγέρης για να ανακαλύψετε τη μοναδική ατμόσφαιρα που περιγράφει η ταινία Τσάι στη Σαχάρα του Μπερτολούτσι, εμπνευσμένη από το βιβλίο Τhe Sheltering Sky του βραβευμένου συγγραφέα Πολ Μπόουλς.
Στο βόρειο Μαρόκο, εκεί όπου συναντώνται τα νερά της Μεσογείου και του Ατλαντικού, βρίσκεται μια πόλη-λιμάνι η μοίρα της οποίας καθορίστηκε από τη στρατηγική της θέση για την οποία τη διεκδίκησαν και την κατέλαβαν πολλοί. Δεν ήταν όμως μόνο αυτό, άλλωστε έχει συμβεί σε δεκάδες άλλες πόλεις του κόσμου. Στο πρόσφατο παρελθόν, την ταυτότητά της σφράγισε μια μοναδική παραξενιά της ταραχώδους ιστορίας της που την έκανε μεταξύ 1923-1956 Ελεύθερη Ζώνη, προσελκύοντας ανθρώπους από διάφορα μέρη του κόσμου -αλλά κυρίως Ευρωπαίους. Από τραπεζίτες και έμποροι, μέχρι καλλιτέχνες, τυχοδιώκτες και κατάσκοποι πέρασαν, έμειναν ή ξαναέφυγαν από την πόλη όπου όλα -εκτός από το έγκλημα ή την απόλυτα αντικοινωνική συμπεριφορά- επιτρέπονταν.
