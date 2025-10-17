Το φαινόμενο του set-jetting αλλάζει τον παγκόσμιο χάρτη των ταξιδιών
Το φαινόμενο του set-jetting αλλάζει τον παγκόσμιο χάρτη των ταξιδιών
Έρευνα αποκαλύπτει την επιρροή των τεχνών και των μέσων στην επιλογή ταξιδιωτικού προορισμού.
Η τέχνη αποδεικνύεται ισχυρότερη από κάθε διαφημιστική καμπάνια. Νέα διεθνής έρευνα της Opodo, μίας από της μεγαλύτερες ευρωπαϊκές ταξιδιωτικές πλατφόρμες, διαπιστώνει ότι το 93% των ταξιδιωτών έχει ήδη ταξιδέψει ή θα σκεφτόταν να ταξιδέψει εμπνευσμένο από ένα βιβλίο, μια ταινία ή κάποιο καλλιτεχνικό έργο. Παρόλα αυτά, μόλις το 43% των Βρετανών έχει προχωρήσει σε πραγματική κράτηση, όταν οι Ισπανοί και οι Γερμανοί εμφανίζονται πιο πρόθυμοι, με ποσοστά που αγγίζουν το 71%.
Η έρευνα, που βασίστηκε σε 9.000 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, καταγράφει ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις. Τα ντοκιμαντέρ φαίνεται να έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή, κινητοποιώντας το 52% των ταξιδιωτών παγκοσμίως. Ακολουθούν οι ταινίες και τα βίντεο με ποσοστό 40%, οι σειρές με 30%, ενώ τα βιβλία εξακολουθούν να αποτελούν πηγή έμπνευσης, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ποσοστό 25%, περισσότερο από ό,τι στη Γαλλία ή την Πορτογαλία. Οι εικαστικές τέχνες έρχονται τελευταίες, με 4%.
Η γενεακή διάσταση είναι εξίσου καθοριστική. Το σινεμά και το βίντεο εμπνέουν σχεδόν τους μισούς νέους από 18 έως 24 ετών, έναντι μόλις 15% στους άνω των 65. Οι λεγόμενοι «μαγικοί κόσμοι», όπως εκείνοι του Harry Potter, συγκινούν κυρίως τις γυναίκες του Ηνωμένου Βασιλείου σε ποσοστό 43%, ενώ οι άνδρες δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση σε πιο φουτουριστικά σκηνικά όπως εκείνα του Dune.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Η έρευνα, που βασίστηκε σε 9.000 συμμετέχοντες από όλο τον κόσμο, καταγράφει ενδιαφέρουσες διαφοροποιήσεις. Τα ντοκιμαντέρ φαίνεται να έχουν τη μεγαλύτερη επιρροή, κινητοποιώντας το 52% των ταξιδιωτών παγκοσμίως. Ακολουθούν οι ταινίες και τα βίντεο με ποσοστό 40%, οι σειρές με 30%, ενώ τα βιβλία εξακολουθούν να αποτελούν πηγή έμπνευσης, ιδιαίτερα στο Ηνωμένο Βασίλειο σε ποσοστό 25%, περισσότερο από ό,τι στη Γαλλία ή την Πορτογαλία. Οι εικαστικές τέχνες έρχονται τελευταίες, με 4%.
Η γενεακή διάσταση είναι εξίσου καθοριστική. Το σινεμά και το βίντεο εμπνέουν σχεδόν τους μισούς νέους από 18 έως 24 ετών, έναντι μόλις 15% στους άνω των 65. Οι λεγόμενοι «μαγικοί κόσμοι», όπως εκείνοι του Harry Potter, συγκινούν κυρίως τις γυναίκες του Ηνωμένου Βασιλείου σε ποσοστό 43%, ενώ οι άνδρες δείχνουν μεγαλύτερη προτίμηση σε πιο φουτουριστικά σκηνικά όπως εκείνα του Dune.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα