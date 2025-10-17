Οι ποδηλατοταξιτζήδες της Ινδίας
Η παράδοση των ποδηλατοταξί στην Ινδία κρατάει εδώ και περίπου 100 χρόνια με υπηρεσίες μηδενικού αποτυπώματος στο περιβάλλον
Στους δρόμους της Ινδίας κυκλοφορούν καθημερινά αμέτρητα ποδηλατοταξί και ποδηλατοκούριερ. Πολλοί ίσως πουν ότι το φαινόμενο αυτό αναπτύσσεται στο φόντο της εξαθλίωσης, της απέραντης, αχαρτογράφητης φτώχειας της χώρας. Όμως, ακόμη και έτσι, έχει αποκτήσει βάσεις πολιτισμικής αναφοράς και αποτελεί πλέον μέρος της τουριστικής εμπειρίας στα πολύβουα αστικά κέντρα. Την ίδια στιγμή που στην Ευρώπη, με εξαίρεση την Ολλανδία, ίσως και τη Γερμανία, μόλις τις τελευταίες δεκαετίες αρχίσαμε να βλέπουμε τη μεταφορά ανθρώπων και αγαθών με ποδήλατο ως λύση, οι ποδηλατοταξιτζήδες της Ινδίας προσφέρουν υπηρεσίες με ελάχιστο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, πρακτικών μεταφορών και λαϊκής απήχησης.
Η παράδοση των ποδηλατοταξί στην Ινδία κρατάει εδώ και περίπου έναν αιώνα. Οι πρώτες εμφανίσεις καταγράφονται γύρω στη δεκαετία του 1920, κυρίως σε πόλεις όπως η Μουμπάι και η Καλκούτα, όπου χρησιμοποιούνταν αρχικά για τη μεταφορά εργατών και εμπορευμάτων. Στη συνέχεια, η χρήση τους επεκτάθηκε και στη μεταφορά επιβατών, καθώς τα ποδήλατα ήταν φθηνά, πρακτικά και εύκολα προσβάσιμα για τη φτωχή και τη μεσαία τάξη. Αυτή η παράδοση διατήρησε το πετάλι ως βασικό μέσο μετακίνησης και ανακάλυψης πολυσύχναστων και στενών συνοικιών, όπου τα αυτοκίνητα απλώς δεν χωρούσαν.
