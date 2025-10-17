Πάρνωνας: Οι οικισμοί, οι Άνθρωποι, οι δραστηριότητες, η γαστρονομία
Ένας πλήρης οδηγός εμπειριών τεσσάρων εποχών.
Λέγεται και Μαλεβός, είναι από τις πιο σημαντικές οικολογικές ζώνες στην Ελλάδα και το πιο εκτεταμένο ορεινό σύμπλεγμα της Πελοποννήσου –τον μοιράζονται, δε, η Αρκαδία και η Λακωνία.
Σκαρφαλωμένους στις πλαγιές του θα βρείτε αυθεντικούς βουνίσιους προορισμούς για διακοπές όλο το χρόνο. Όπως ο παραδοσιακός οικισμός του Αγίου Πέτρου κοντά στον οποίο είναι η μονή Μαλεβής, αλλά και ο Κοσμάς, με τη μεγάλη πλατεία που σκιάζουν πλατάνια φυτεμένα από το 1883.
