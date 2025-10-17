Πάρνωνας: Οι οικισμοί, οι Άνθρωποι, οι δραστηριότητες, η γαστρονομία
TRAVEL.GR

Πάρνωνας: Οι οικισμοί, οι Άνθρωποι, οι δραστηριότητες, η γαστρονομία

Ένας πλήρης οδηγός εμπειριών τεσσάρων εποχών.

Πάρνωνας: Οι οικισμοί, οι Άνθρωποι, οι δραστηριότητες, η γαστρονομία
Λέγεται και Μαλεβός, είναι από τις πιο σημαντικές οικολογικές ζώνες στην Ελλάδα και το πιο εκτεταμένο ορεινό σύμπλεγμα της Πελοποννήσου –τον μοιράζονται, δε, η Αρκαδία και η Λακωνία.

Σκαρφαλωμένους στις πλαγιές του θα βρείτε αυθεντικούς βουνίσιους προορισμούς για διακοπές όλο το χρόνο. Όπως ο παραδοσιακός οικισμός του Αγίου Πέτρου κοντά στον οποίο είναι η μονή Μαλεβής, αλλά και ο Κοσμάς, με τη μεγάλη πλατεία που σκιάζουν πλατάνια φυτεμένα από το 1883.

Διαβάστε περισσότερα στο Τravel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης