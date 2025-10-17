Στα ορεινά της Άρτας: Γραφικά χωριά, πανέμορφα τοπία και μοναδική θέα
Στα ορεινά της Άρτας: Γραφικά χωριά, πανέμορφα τοπία και μοναδική θέα
Γραφικά, πέτρινα χωριά, μέσα στο πράσινο και σκαρφαλωμένα στις πλαγιές του βουνού ξεχωρίζουν με την ιδιαίτερη ομορφιά τους
Το ορεινό κομμάτι της Άρτας αποτελείται στο μεγαλύτερο μέρος του από τα Αθαμανικά Όρη ή αλλιώς Τζουμέρκα που βρίσκονται στα βορειοανατολικά του νομού. Υπάρχει ακόμα το Ξηροβούνι στα δυτικά και στα νοτιοανατολικά, τα Όρη Βάλτου.
Το ανάγλυφο των Τζουμέρκων με τις απότομες βουνοπλαγιές, το πλούσιο πράσινο και τα τρεχούμενα νερά είναι αυτό που κάνει την περιοχή να ξεχωρίζει. Χωριά θα βρείτε σκαρφαλωμένα σε όλα τα βουνά, αλλά στα Τζουμέρκα συγκεντρώνουν τα πιο ενδιαφέροντα από αυτά. Βέβαια, υπάρχουν και στο Ξηροβούνι κάποια που αξίζουν την προσοχή σας. Mπορεί τα ορεινά χωριά της Άρτας να είναι λιγότερο τουριστικά από τα Ζαγοροχώρια, έχουν όμως τη δική τους τραχιά ομορφιά που αξίζει να την γνωρίσετε.
Κυψέλη
Η Κυψέλη, είναι γαντζωμένη σε μια πλαγιά στη νοτιοδυτική πλευρά των Τζουμέρκων, περίπου στα 600 μ. υψόμετρο και απέχει από την Άρτα 43 χλμ. Την συνθέτουν πέντε γειτονιές: η Λούτσα, η Καλλονή, η Αγία Ευαγγελίστρια, η Ρουπακιά στην απέναντι πλαγιά και ο Άη Γιώργης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Το ανάγλυφο των Τζουμέρκων με τις απότομες βουνοπλαγιές, το πλούσιο πράσινο και τα τρεχούμενα νερά είναι αυτό που κάνει την περιοχή να ξεχωρίζει. Χωριά θα βρείτε σκαρφαλωμένα σε όλα τα βουνά, αλλά στα Τζουμέρκα συγκεντρώνουν τα πιο ενδιαφέροντα από αυτά. Βέβαια, υπάρχουν και στο Ξηροβούνι κάποια που αξίζουν την προσοχή σας. Mπορεί τα ορεινά χωριά της Άρτας να είναι λιγότερο τουριστικά από τα Ζαγοροχώρια, έχουν όμως τη δική τους τραχιά ομορφιά που αξίζει να την γνωρίσετε.
Κυψέλη
Η Κυψέλη, είναι γαντζωμένη σε μια πλαγιά στη νοτιοδυτική πλευρά των Τζουμέρκων, περίπου στα 600 μ. υψόμετρο και απέχει από την Άρτα 43 χλμ. Την συνθέτουν πέντε γειτονιές: η Λούτσα, η Καλλονή, η Αγία Ευαγγελίστρια, η Ρουπακιά στην απέναντι πλαγιά και ο Άη Γιώργης.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα