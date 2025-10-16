Taste & Drive στην Πρέβεζα: Μια γαστρονομική βόλτα σε έναν αυθεντικό τόπο
Taste & Drive στην Πρέβεζα: Μια γαστρονομική βόλτα σε έναν αυθεντικό τόπο
Εξερευνώντας την Πρέβεζα, δημιουργούμε έναν γαστρονομικό χάρτη όπου κάθε στάση αποκαλύπτει τη γεύση και την ψυχή του τόπου.
Υπάρχουν ταξίδια που σε συστήνουν με έναν τόπο μέσα από τους ανθρώπους, τις γεύσεις και τις ιστορίες του. Σε αυτό το road trip, η Avis μας οδηγεί στην Πρέβεζα, μια παραθαλάσσια πόλη γεμάτη αυθεντικότητα, εκεί όπου το φως του Ιονίου συναντά τη γεύση του Αμβρακικού. Το Taste & Drive στην Πρέβεζα είναι ένα ταξίδι που αφυπνίζει όλες τις αισθήσεις.
Φτάνοντας στην πόλη, προχωρήσαμε με ενοικίαση αυτοκινήτου στην Πρέβεζα από τον σταθμό της Avis και ξεκινήσαμε την εξερεύνηση. Η διαδρομή εκτείνεται δίπλα στη θάλασσα, με εικόνες από το λιμάνι, μικρά καφέ και τα σοκάκια του ιστορικού κέντρου. Η Πρέβεζα σε μαγεύει με την απλότητά της, με τους ήχους των καϊκιών και τις φωνές των ψαράδων που επιστρέφουν από τον Αμβρακικό. Το πρωινό βρίσκει τα καΐκια δεμένα στο λιμάνι. Οι ψαράδες ξεφορτώνουν τα δίχτυα τους και η αλμύρα της θάλασσας αναμειγνύεται με το άρωμα του φρεσκοκομμένου καφέ από τα καφενεία της παλιάς πόλης. Σε λίγες ώρες, τα ψάρια και οι γαρίδες θα σερβιριστούν στις ταβέρνες, φρέσκα και λαχταριστά, σαν να κρατούν ακόμη την πνοή της θάλασσας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Φτάνοντας στην πόλη, προχωρήσαμε με ενοικίαση αυτοκινήτου στην Πρέβεζα από τον σταθμό της Avis και ξεκινήσαμε την εξερεύνηση. Η διαδρομή εκτείνεται δίπλα στη θάλασσα, με εικόνες από το λιμάνι, μικρά καφέ και τα σοκάκια του ιστορικού κέντρου. Η Πρέβεζα σε μαγεύει με την απλότητά της, με τους ήχους των καϊκιών και τις φωνές των ψαράδων που επιστρέφουν από τον Αμβρακικό. Το πρωινό βρίσκει τα καΐκια δεμένα στο λιμάνι. Οι ψαράδες ξεφορτώνουν τα δίχτυα τους και η αλμύρα της θάλασσας αναμειγνύεται με το άρωμα του φρεσκοκομμένου καφέ από τα καφενεία της παλιάς πόλης. Σε λίγες ώρες, τα ψάρια και οι γαρίδες θα σερβιριστούν στις ταβέρνες, φρέσκα και λαχταριστά, σαν να κρατούν ακόμη την πνοή της θάλασσας.
Διαβάστε περισσότερα στο Travel.gr.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα