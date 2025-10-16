Ταξίδι στη Μυτιλήνη: Χρονοκάψουλα στο Αιγαίο
Η Μυτιλήνη είναι από εκείνους τους τόπους που σε παίρνουν μαζί τους σε ένα ταξίδι στον χρόνο.
Υπάρχουν προορισμοί που απλά επισκέπτεσαι και άλλοι που σε ταξιδεύουν. Η πρωτεύουσα της Λέσβου ανήκει αναμφίβολα στη δεύτερη κατηγορία. Απλωμένη σε επτά υψώματα με θέα προς τη Μικρά Ασία, αυτή η παράκτια πολιτεία αποτελεί ένα σπάνιο παράδειγμα, όπου πολλές εποχές και πολιτισμοί έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους, δημιουργώντας ένα σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών στρωμάτων και πολιτιστικών επιρροών που σπάνια συναντά κανείς τόσο συγκεντρωμένα.
Το νησί, τρίτο σε μέγεθος στην ελληνική επικράτεια, φημίζεται όχι μόνο για τις ακτές του και το σπάνιο Απολιθωμένο Δάσος διεθνούς γεωλογικής αναγνώρισης, αλλά και για τη βαθιά του πολιτισμική ταυτότητα. Η πραγματική του μαγεία κρύβεται στην πόλη-καρδιά του, εκεί όπου γεννήθηκαν η Σαπφώ και ο Αλκαίος, όπου έζησε ο Μυριβήλης και όπου το ούζο βρήκε την πνευματική του πατρίδα.
